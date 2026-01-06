Celebra alcaldesa a los periodistas

Con motivo del Día Nacional del Periodista, celebrado el pasado 4 de enero, la alcaldesa Verónica Aguirre ofreció un almuerzo en honor a comunicadores locales y foráneos, reconociendo su labor fundamental como vínculo informativo con la sociedad.

Acompañada por el primer síndico, Rolando Cavazos de la Portilla; la segunda síndica, San Juana Briones de la Rosa; el secretario del Ayuntamiento, Guadalupe Reséndiz Pantoja; y el primer regidor, Martín Carrión Santos, la presidenta municipal compartió el pan y la sal con los reporteros en un ambiente de cordialidad.

Durante su mensaje, Verónica Aguirre agradeció la presencia de los asistentes y destacó la importancia de difundir noticias de manera oportuna y veraz.

En este marco, la primera autoridad municipal reafirmó su firme compromiso de mantener una política de puertas abiertas para todos los medios informativos, garantizando la transparencia y el acceso a la información oficial.

Tras desear a los integrantes del gremio un año 2026 de mucha productividad y éxito profesional, la celebración concluyó con la rifa de unos regalos. Con este gesto, el Gobierno Municipal estrecha los lazos de respeto y colaboración con quienes día a día cubren el acontecer de nuestra comunidad.



