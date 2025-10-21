Alertan por ganado suelto en carretera

Ganado bovino suelto sobre la carretera estatal San Fernando-Méndez, representa un serio peligro para cientos de automovilistas que diariamente transitan sobre esta importante vía de comunicación.

Los avistamientos de vacas y toros se han venido registrando en varios tramos de esta carretera estatal, a la altura de la brecha que comunica a las comunidades rurales de Paso Hondo, Las Escobas y San Francisco del municipio de San Fernando.

También existen reportes de ganado bovino suelto en el ejido Comas Altas, así como en los tramos carreteros ubicados en los kilómetros 40, 51 y 58 de la carretera estatal San Fernando-Méndez.

El ganado suelto en esta vía de comunicación ha provocado varios accidentes automovilísticos, dejando personas seriamente lesionadas, así como cuantiosos daños materiales.