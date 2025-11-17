Avanza pavimentación en el ejido La Carreta

El Gobierno Municipal continúa trabajando por un San Fernando más fuerte, moderno y mejor conectado, dando cumplimiento a la visión de la alcaldesa Verónica Aguirre, quien impulsa acciones tanto en la zona urbana como en los ejidos.

Como parte de este compromiso, avanzan los trabajos de pavimentación asfáltica en la comunidad rural de La Carreta No. 2, donde se registra un 40 % de progreso, con la intervención de 200 metros lineales y la construcción de guarniciones y banquetas que fortalecerán la seguridad y movilidad de todas las familias.

Estas acciones reafirman la determinación del Gobierno Municipal de seguir llevando infraestructura y mejores condiciones de vida a cada una de las comunidades, acercando beneficios que impulsan el desarrollo y facilitan el acceso a servicios y actividades productivas.

¿Cuál es el avance de la obra?