Supervisa alcaldesa obra de pavimentación

Tras décadas de gestión por parte de las familias de la colonia Ampliación Loma Alta, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre cumple un compromiso más al constatar el avance de los trabajos de pavimentación asfáltica en más de dos mil metros cuadrados, una obra largamente anhelada por los habitantes.

A pocos días de haber iniciado los trabajos, la presidenta municipal acudió al sector acompañada de integrantes del cabildo, funcionarios municipales y vecinos beneficiados, quienes reconocieron el cumplimiento de un compromiso que por más de treinta años había sido una solicitud constante.

Durante el recorrido, la Sra. Amalia Gracia del Río, en representación de los vecinos, agradeció a la primera autoridad el haber atendido la petición que le fue planteada durante una visita previa al sector.

"Ya no tendremos que esperar más; después de treinta años hoy es una realidad y lo estamos viendo", expresó emocionada.

Por su parte, la alcaldesa Verónica Aguirre destacó que desde el primer día de su administración se trabaja para transformar San Fernando y brindar resultados tangibles a la ciudadanía.

"Prueba de ello es que hoy estamos constatando los trabajos de pavimentación en la calle Juan B. Tijerina, entre Emiliano Zapata y Gpe. Victoria. Es un compromiso que hicimos con ustedes y hoy pueden verlo realizado", señaló.

La edil reafirmó que su gobierno continuará impulsando obras que mejoren la calidad de vida de las familias, no solo en materia de pavimentación, sino también en alumbrado público, drenaje, agua potable y más acciones que ya se reflejan en diversas colonias y comunidades del municipio.

El Gobierno Municipal de San Fernando refrenda así su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados para que San Fernando continúe en la ruta de la transformación.