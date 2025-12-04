Arranca otra obra de pavimentación

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura urbana, dando inicio a una nueva obra de pavimentación asfáltica en la calle Nogal, ubicada en la colonia más antigua de la ciudad: Paso Real.

Acompañada por integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y familias beneficiadas, la alcaldesa dio el banderazo oficial del arranque de esta importante obra, que contempla la pavimentación de 774 m² sobre la calle Nogal, entre acceso Sur y calle Pino.

Detalles de la obra de pavimentación en Nogal

Durante su mensaje, la alcaldesa Verónica Aguirre agradeció el respaldo del Cabildo, así como la participación de síndicos, regidores y funcionarios municipales, estatales y federales que se suman diariamente al desarrollo del municipio.

"Hoy reiteramos nuestro compromiso de trabajar de la mano con ustedes, escuchando sus necesidades, atendiendo rezagos y respondiendo con hechos. Seguiremos gestionando e impulsando obras que dignifiquen nuestras colonias y que generen beneficios duraderos para cada familia sanfernandense", destacó la primera autoridad municipal.

Compromiso del Gobierno Municipal con la infraestructura

La obra se realiza con responsabilidad y visión integral, ya que incluye todos los servicios básicos, como instalación de tubería para agua potable, tomas domiciliarias, red de drenaje con sus descargas correspondientes, además de guarniciones y banquetas de concreto, garantizando así infraestructura de calidad para las familias.

Impacto de la obra en la colonia Paso Real

Desde la colonia Paso Real, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo un San Fernando más digno, moderno y funcional para todas y todos.