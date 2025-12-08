Redoblan vigilancia en la laguna de San Fernando

Inspectores de la Comisión Nacional de Pesca, están realizando operativos en la zona lagunaria de San Fernando, actividades que se vienen ejecutando de manera sorpresiva y aleatoria.

Lo anterior con el propósito de constatar que los pescadores ribereños respeten la veda del pez de escama conocida como Lisa, Liseta y Lebrancha que se reproducen en grandes volúmenes en el litoral de la Laguna Madre.

La veda de estas especies de escama se aplicará del 01 al 31 de este mes de diciembre; siendo esta etapa la tercera del año; ya que la primera se aplica en el mes de febrero y la segunda del 1 de septiembre para concluir el 10 de noviembre.

En los tres periodos de veda, los peces conocidos como Lisa, Liseta y Lebrancha, desovan en todo el litoral de la Laguna Madre, reproduciéndose de manera satisfactoria.

Efrain Sánchez Flores, socio de la cooperativa de producción pesquera Carvajal, explicó que estas especies de escama son muy parecidas, identificándolas únicamente por su tamaño.

Indicó que de estos peces se aprovecha el filete que regularmente se utiliza para la elaboración de ceviche; las mollejas y la hueva; este último producto es conocido como el "caviar mexicano", vendiéndose el kilogramo entre 250 y 300 pesos, dependiendo de la talla de la hueva.

EL DATO

La veda de estas especies de escama se aplicará del 01 al 31 de este mes de diciembre.