Inicia el Buen Fin en San Fernando

Con la presencia de la alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre, se dio el arranque oficial al Operativo del "Buen Fin" frente al palacio municipal, marcando el inicio de una serie de acciones coordinadas para salvaguardar a la ciudadanía durante esta importante temporada comercial.

¿Qué ocurrió?

El operativo se desarrollará del 13 al 17 de noviembre y contará con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes mantendrán vigilancia preventiva en la zona comercial y en puntos estratégicos del municipio. Con estas acciones buscan brindar seguridad tanto a comerciantes como a consumidores que acudirán a realizar sus compras aprovechando las promociones del "Buen Fin".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La alcaldesa Verónica Aguirre destacó que la prioridad es garantizar un ambiente seguro y de confianza para las familias sanfernandenses, promoviendo además el consumo local y el fortalecimiento de la economía regional. Durante estos días, corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito y personal de Inspección Municipal estarán realizando recorridos constantes, apoyando en la vialidad y atendiendo cualquier situación que pudiera presentarse.