Frente frío # 13 llega el próximo domingo

El sistema frontal número 13 viene acompañado de una masa ártica y estará azotando en el Valle de San Fernando la noche de este domingo 09 de noviembre de 2025, aseguró Lilia Eugenia Salinas Escobedo.

La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad explicó que, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, esta onda gélida provocará que los termómetros desciendan a los 12 grados centígrados, con una sensación térmica de 9 grados centígrados.

¿Qué condiciones climáticas se esperan?

Indicó que esta onda gélida también viene acompañada de fuertes vientos, los cuales oscilarán entre 50 y 75 kilómetros por hora, con rachas de 90 kilómetros por hora. Reveló que los fuertes vientos estarían formando oleajes de 3 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas; ante este pronóstico, la capitanía de puertos podría ordenar el cierre del puerto el próximo domingo después de las 13:00 horas.

¿Cuál es el pronóstico para la temporada invernal?