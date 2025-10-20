Entrega ONAPAFA tinacos a familias

La organización de la ONAPAFA en Tamaulipas, consolidó una entrega más de rotoplas subsidiados en San Fernando, beneficiando en esta ocasión a más de 40 familias.

El representante legal de esta organización, Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, aseguró que por tres años consecutivos en el Valle de San Fernando se han venido entregando de manera programada más de 10 mil tinacos tricapa de diversas capacidades de almacenamiento.

Los rotoplas de 1 mil 100, 2 mil, 2, mil 500 y 5 mil litros, se ofrecen a las familias de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas con un subsidio que va del 35 al 50 por ciento.

Con la entrega oportuna de tinacos subsidiados de buena calidad, las familias pueden contar con un recipiente para almacenar el vital líquido, realizando una inversión moderada.

Explicó que este tipo de beneficios se ofrecen a la sociedad en general, tras realizarse los trámites correspondientes ante la Congregación mariana Trinitaria, Fundación Internacional que ofrece más de 90 programas subsidiados en México.

Zúñiga Maldonado, extendió la invitación a la sociedad en general que requiera de un tinaco subsidiado acuda a las oficinas de la organización ubicadas en la avenida Ruiz Cortines y Padre Mier de la zona centro de la ciudad de San Fernando.