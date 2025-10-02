Aplican descuentos en pago de derechos vehiculares

Propietarios de vehículos de los modelos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con adeudos de derechos vehiculares, tienen acceso a atractivos descuentos al momento de solicitar el pago de sus impuestos.

Para acceder a este importante beneficio los contribuyentes únicamente deberán de contar con su licencia de manejo vigente, aseguró Alejandro Cárdenas Polanco.

El titular de la Oficina Fiscal del estado en San Fernando aseguró que los propietarios de unidades de fuerza motriz de los modelos arriba citados pueden liquidar sus adeudos pagando la cantidad de 5 mil 990 pesos, para quedar al corriente en sus derechos vehiculares.

Se han registrado casos de contribuyentes con vehículos de los modelos 2011 al 2016 que tienen adeudos superiores a los 10 mil pesos, pero liquidando la cantidad de 5 mil 990 pesos, automáticamente se les descuenta todos los valores rezagados.

Subrayó que estos atractivos descuentos se estuvieron aplicando durante todo el mes de septiembre y se estarán realizando durante todo el mes de octubre; exhortando a los contribuyentes para que aprovechen estos descuentos que se ofrecen a través del programa emergente de vehículos.

¿Dónde se ubica la Oficina Fiscal?