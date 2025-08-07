Mejoran 10 km de calles en Francisco Villa

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre concluyó la primera etapa de mejoramiento de calles en el Ejido Francisco Villa, considerado el más grande de San Fernando y de Tamaulipas.

Durante esta fase se llevaron a cabo trabajos de moto conformado en 10 kilómetros de calles, beneficiando a los diferentes sectores de esta importante comunidad. Estas acciones son respuesta directa a las solicitudes presentadas por las autoridades ejidales y habitantes, quienes habían planteado la necesidad de mejorar las condiciones de tránsito y acceso en su localidad.

La alcaldesa Verónica Aguirre destacó que el Gobierno Municipal mantiene su compromiso con las comunidades rurales, priorizando obras que inciden de manera positiva en la movilidad y calidad de vida de las familias.

Asimismo, se informó que en los próximos días dará inicio la segunda etapa de trabajos, con la finalidad de extender el mejoramiento a la mayoría de las calles que aún presentan deterioro, consolidando así un ejido más seguro y funcional para todos sus habitantes.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de San Fernando reafirma su respaldo a los ejidos, trabajando de la mano con la ciudadanía para transformar sus entornos.