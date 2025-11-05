Mejoran vialidades de la Col. Valentina

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, a través del Departamento de Obras Públicas, en esta primera etapa con las acciones de mejoramiento y rehabilitación de calles en distintas colonias de la ciudad, priorizando aquellas por donde circula el transporte público y que presentan mayor tránsito vehicular.

¿Qué ocurrió?

En esta jornada, las cuadrillas realizaron labores de motoconformado sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia Valentina, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y movilidad para los vecinos de la zona.

¿Cuál es el compromiso del gobierno municipal?