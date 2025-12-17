Inauguran nuevas oficinas del SAT

Como resultado del convenio firmado en el mes de septiembre entre el Gobierno Municipal de San Fernando y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron inauguradas y puestas en funcionamiento las nuevas instalaciones del SAT dentro del edificio del Palacio Municipal, una acción que representa un importante beneficio para la población.

¿Qué beneficios ofrecen las nuevas oficinas del SAT?

La inauguración fue encabezada por la alcaldesa Verónica Aguirre, acompañada por el Ing. Erik Rivera Rosas, presidente del DIF Municipal; el Lic. José Reséndiz, secretario del Ayuntamiento; así como funcionarios del SAT: la Lic. Deyanira del Carmen Rivas, subadministradora de Recursos y Servicios en Reynosa; el Lic. Víctor Manuel Ceferino De La Cruz, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente en Tamaulipas; el C. Pedro Barrón Gutiérrez, jefe de Departamento del Módulo en Matamoros; además de integrantes del Cabildo, quienes realizaron el tradicional corte de listón.

Detalles de la inauguración de las oficinas SAT

Las nuevas oficinas se encuentran ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento, a un costado frente a la Plaza Principal, espacio que fue acondicionado para brindar una mejor atención a las y los contribuyentes. Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones, constatando las condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

Estas oficinas permitirán a empresas, contribuyentes y ciudadanía en general realizar trámites y servicios fiscales sin necesidad de trasladarse a municipios de la frontera, lo que se traduce en ahorro de tiempo y recursos económicos para las familias Sanfernandenses.