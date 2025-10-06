Regresa módulo del INE a San Fernando

Este lunes regresó el Módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) a esta ciudad y estará ofreciendo sus servicios a la población en general hasta el martes 14 de este mes de octubre.

Personal a cargo de la dependencia federal, señaló que posterior a esta fecha iniciará nuevamente una gira de trabajo por los municipios y comunidades de Cruillas, Burgos, Méndez y San Fernando.

De acuerdo con la programación, el Módulo del INE, el día 15 de este mes de octubre estará en la cabecera municipal de Cruillas, el 16 en Burgos, el viernes 17 en Méndez, Tamaulipas.

El 20 de octubre en el ejido San Germán del municipio de San Fernando, el 21 en el ejido Pedro J, Méndez de la Villa de Méndez y el 22, en el poblado pesquero La Carbonera.

Enseguida, del 23 al 30 de octubre de nueva cuenta en la cabecera municipal de San Fernando.

El personal a cargo del módulo del INE está entregando nuevas credenciales de elector a ciudadanos que realizaron el trámite de este importante documento oficial con fotografía.