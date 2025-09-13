Buscan empresas evitar desastres

Con el propósito de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y consumidores de empresas comerciales, de servicios, públicas y privadas, el personal recibe capacitación constante.

El gerente general de la compañía de capacitación en seguridad e higiene industrial –CASEHIN-, Cirilo Alba Rodríguez, aseguró que, de manera programada, se están impartiendo diversos cursos y talleres.

Este tipo de capacitación permite a los empleados adquirir los conocimientos necesarios para actuar con rapidez y efectividad ante cualquier emergencia en el área laboral o de servicios.

Entre los cursos que se están impartiendo destacan: Formación de Brigadas, Primeros Auxilios, Combate contra Incendios, Búsqueda y Rescate, Plan de Evacuación y Simulacros.

Mencionó que todas las instrucciones de prevención arriba citadas están contempladas en los Programas Internos Estatales y Municipales de Protección Civil.