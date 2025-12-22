Llevan alegría a División del Norte

Entre risas, alegría y corazones llenos de ilusión, se vivió un emotivo festejo navideño dedicado a las niñas y niños del ejido División del Norte, así como de las comunidades de Laguna de San Juan y Rinconada, quienes disfrutaron de una tarde verdaderamente inolvidable.

¿Qué actividades se realizaron en el festejo navideño?

Este hermoso evento fue posible gracias al compromiso y gran corazón de la presidenta municipal Verónica Aguirre de los Santos, la diputada local Silvia Chávez Garay y la senadora Olga Sosa, así como al importante respaldo y coordinación de Érica Eligio Ramírez, delegada del ejido Laguna de San Juan, Guadalupe Cuéllar, delegada del ejido División del Norte, Dora A. Álvarez; delegada del ejido Rinconada, así como Gustavo Sánchez Sánchez, comisariado del ejido División del Norte; quienes hicieron posible la organización y la cercanía con las familias de la comunidad.

Acciones de la autoridad en el evento navideño

Con un mensaje lleno de cariño, la alcaldesa Verónica Aguirre dio la bienvenida a la senadora Olga Sosa y deseó una Feliz Navidad a todas las niñas, niños y familias presentes. Además, anunció con entusiasmo que en los próximos días se instalarán lámparas de alumbrado público en la comunidad, iluminando no solo las calles, sino también el futuro del ejido.