Importación para negocio del sorgo

La importación de miles de toneladas de sorgo del Valle de Texas a México, paralizó la compra de grano rojo nacional, afectando a productores agrícolas de Tamaulipas.

El presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández Cardona, aseguró que decenas de bodegas tienen almacenadas miles de toneladas de sorgo del ciclo otoño-invierno 2024-2025, ya que los industriales prefieren comprar grano importado de los Estados Unidos de Norte América por más barato.

En vagones de ferrocarril, están ingresando miles de toneladas de grano rojo del Valle de Texas, producción que están comprando industriales, así como granjas avícolas, engordas de cerdo y engordas de bovino que se localizan en estados del interior de la república mexicana.

El sorgo importado del Valle de Texas, tiene un costo de 3 mil 100 pesos, ya puesto en las empresas de engordas de ganado bovino, avícolas y de cerdo, en tanto que el grano rojo nacional se pretende vender en 3 mil 900 pesos.

Anteriormente la mayor parte de la producción de sorgo de los estados Unidos de Norte América se vendía a China, pero ahora por el conflicto de los aranceles, los asiáticos compran el grano a los países de Argentina y Brasil.