Denuncian negligencia en muerte de abuelito

Lamentablemente una persona de la tercera edad, pereció presuntamente por una negligencia médica; familiares del ahora occiso exigen a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, investigue y se castigue a los responsables.

Familiares del ahora fallecido, señalaron que el pasado 26 del mes de septiembre ingreso al área de urgencias Alberto "M" de 66 años de edad y con domicilio en el ejido Las Norias del municipio de San Fernando.

Los inconformes explicaron que, desde el ingreso de la persona de la tercera edad, esta fue prácticamente ignorada por el personal médico que en ese momento se encontraba de turno en el área de urgencias del nosocomio local.

Los familiares del abuelito, solicitaron la atención médica, tras presentar su familiar un fuerte dolor en el abdomen bajo, así como en la parte lumbar; pese a solicitar atención inmediata, éste fue prácticamente ignorado por los galenos en turno.

Después de un buen rato de estar soportando los dolores la persona de la tercera edad, está se levantó con el apoyo de sus familiares y repentinamente se desvaneció, posteriormente fue declarado sin vida.

Familiares de Alberto "M", presentaron las denuncias formales y exigen a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, realice las investigaciones correspondientes y se castigue a los cinco médicos implicados en este caso de negligencia médica; galenos que podrían perder su licencia profesional en caso de fincarles alguna responsabilidad.

Sobre estos hechos elementos de la Unidad General de Investigación San Fernando, realizan las diligencias correspondientes, entrevistándose con todos los implicados en el caso de presunta negligencia médica.

Una vez desahogadas las investigaciones por parte de los agentes policiacos, corresponderá al juez de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, resolverá la situación jurídica de los médicos involucrados.



