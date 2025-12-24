Llegará la Navidad con alta temperatura

Esta Navidad 2025 se vivirá con clima caluroso pese a la llegada del invierno, estación que formalmente inició el pasado 21 de diciembre para el hemisferio norte.

A pesar de que el invierno ya se encuentra en curso, la celebración de los días 24 y 25 de diciembre se desarrollará en un ambiente más propio de una primavera cálida.

De acuerdo con el pronóstico del clima, para los días 24 y 25 de diciembre se esperan temperaturas cálidas que llegarán a los 30 grados como máximas, además de cielos mayormente soleados.

También cabe señalar que para el resto de la semana, no se prevén probabilidades de lluvias. En cuanto a los días subsecuentes, se contempla el pronóstico siguiente:

- 24 de diciembre: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 30° máximas / 19° mínimas, así como vientos del sureste de 15 - 30 km/h

- 25 de diciembre: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 30° máximas / 18° mínimas, así como vientos del sureste de 17 - 33 km/h

- 26 de diciembre: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 30° máximas / 20° mínimas, así como vientos del sureste de 17 - 34 km/h

- 27 de diciembre: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 31° máximas / 20° mínimas, así como vientos del norte de 25 - 51 km/h

Así que, aunque el calendario marque invierno, todo apunta a que esta semana será necesario guardar el abrigo y sacar el atuendo de verano, ya que las temperaturas continuarán siendo elevadas en la región noreste de Tamaulipas.



