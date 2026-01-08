Libre responsable de mortal choque

Bajo medidas cautelares salió este miércoles Leopoldo "H", presunto responsable del mortal accidente automovilístico en donde perdieran la vida tres menores de edad y otras 14 personas más resultarán lesionadas.

Después de prolongadas audiencias en el juzgado de control con sede en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, el imputado fue dejado en libertad dejando una garantía económica, además de solicitarle las autoridades competentes que deberá de estar firmando de manera periódica.

Será hasta el próximo lunes 19 de este mes de enero de 2025, cuando el juez de control resuelva la situación jurídica del inculpado, de acuerdo a las pruebas y evidencias presentadas por las autoridades correspondientes de realizar las investigaciones de los sangrientos hechos.

El choque múltiple donde participaron cuatro unidades de fuerza motriz, lamentablemente fallecieron tres menores el primero de 2 años, el segundo de 6 años y el tercero de 15 años, este último quedó prensado en el vehículo en el que viajaba.

El mortal accidente se registró el domingo anterior por la tarde en el kilómetro 126 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del "Rancho El Soliseño" del municipio de Cruillas, Tamaulipas, a un kilómetro del entronque Rayones-Soto La Marina.

De las 14 personas que resultaron lesionadas, solamente cinco de ellas presentaron formal denuncia en contra del Leopoldo "H", quien guiaba una camioneta Chevrolet, tipo Tahoe blanca; unidad que presuntamente embistió un vehículo Volkswagen Jetta blanco, una camioneta Chevrolet Equinox color vino y una camioneta Nissan Frontier color blanca.



