Respetan productores acuerdos con gobierno

Tras desquiciar por cuatro días consecutivos con bloqueos las vías de comunicación federal, puentes internacionales y aduanas de 22 estados de la república mexicana; productores agrícolas y transportistas levantan sus manifestaciones y se integran a las mesas de trabajo.

¿Qué ocurrió?

Las negociaciones entre los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el subsecretario César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera y funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), fueron largas en las oficinas de la Secretaria de Gobernación en la ciudad de México.

Una vez firmada la minuta, los líderes nacionales de productores y de transportistas, ordenaron a sus representantes en cada uno de los 22 estados que levantarán los bloqueos carreteros y liberarán los accesos a los puentes internacionales y aduanas.