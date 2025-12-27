Mesas de trabajo se reanudan en enero

El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas Guillermo Aguilar Flores, explicó que 12 de enero del 2026, se reanudarán las mesas de trabajo con funcionarios federales de las dependencias de SADER, Hacienda y Economía, buscando precios de garantía para las toneladas de sorgo, maíz, frijol, trigo y otros granos que se producen en el país.

Encuentros en donde se dará continuidad al proceso del esquema de "Pignoración", donde se establecerán centros de acopio en todo el país, desde donde se buscará un reordenamiento en la comercialización de las toneladas de granos, para obtener mejores precios al momento de levantar las cosechas.

Con esta acción se busca que los productores agrícolas del país, no caigan en la sobre oferta o especulaciones al momento de levantar las cosechas de sorgo, maíz, frijol, trigo y otros granos; tomando en cuenta los costos de producción, la inflación, priorizado un margen de utilidad del 30 por ciento para la gente que hace producir la tierra en el territorio mexicano.

Además de establecer un trato directo entre el productor y el industrial, formalizando la venta directa de los granos, para eliminar el intermedialismo o "coyoteaje", que es lo que afecta al productor al momento de vender sus cosechas.

En estos encuentros los representantes de los productores agrícolas, adheridos al Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano encabezados por Baltazar Valdés Armentia y Eraclio Rodríguez también solicitará que se saquen del T-Mec; además de establecer que el gobierno federal aplique el 100 por ciento los aranceles en los granos importados del extranjero al territorio mexicano.



