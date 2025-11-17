Dialogarán productores con diputados federales

Representantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano de cada uno de los 22 estados, así como de otras organizaciones, participarán en las mesas de trabajo que instalará la SADER en la camara de diputados federales en la ciudad de México.

Este importante evento está programado para el martes 18 y miércoles 19 de este mes de noviembre del año en curso, aseguró el presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, Guillermo Aguilar Flores.

El líder campesino aseguró que en estas mesas de trabajo se ventilarán la ley de aguas nacionales y la construcción de un nuevo modelo agro-alimentario; presentándose propuestas congruentes y justas que vengan a beneficiar a la gente que trabaja y hace producir la tierra en México.

Explicó que dentro de las propuestas para crear un modelo económico agro-alimentario; destacan esquemas con precios justos de garantía para todos los granos (sorgo, maíz, frijol y trigo) para toda la producción y hectáreas en general.

Además de aplicar aranceles a las importaciones para fortalecer; darle prioridad a la producción nacional y fortalecer el mercado interno; eliminar el IEPS al diésel agrícola y el transporte de alimentos.

Así como incentivar los créditos con financiamiento al 0% que sean ágil y oportuno sin intermediarios financieros; la creación de una productora de semillas y regular los precios de venta semilla y agroquímicos.

Agregó que, en el tema de la ley de aguas nacionales, se expondrá la creación de módulos de riego; pozos artesanos de extracción profunda estando de acuerdo en el proyecto hídrico y tecnificación del agua de uso Hidroagrícola; tales como son: Eficiencia agua; Sostenibilidad; Traslados de dominio; Traspasos; Herencias; Defender el Binomio (tierra-agua).