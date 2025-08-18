Mejoran imagen de la colonia Loma Alta

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Dirección de Parques y Jardines, lleva a cabo acciones de mejoramiento en la calle Segundo Centenario, ubicada en la colonia Loma Alta.

Las labores incluyen trabajos de limpieza y aplicación de pintura en cordones viales, con el objetivo de embellecer la imagen urbana y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas que circulan por el sector.

La administración municipal hace un llamado a los conductores para manejar con precaución en la zona, respetar la presencia del personal y atender las indicaciones de seguridad establecidas.

Estas acciones forman parte del plan integral de dignificación de vialidades que impulsa el Gobierno Municipal para conservar en óptimas condiciones las calles de la ciudad y fortalecer el bienestar de la comunidad.