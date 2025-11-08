Inician obras de pavimentación y de drenaje

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad, a través del departamento de Obras Públicas. Los resultados comienzan a reflejarse en la administración 2024-2027 en diversas colonias y comunidades del municipio.

¿Qué obras se están realizando?

En la colonia Tamaulipas se inician trabajos en la calle Altamira, que cruza por las calles San Fernando y Soto la Marina, donde se desarrollan acciones que incluyen: Ampliación de la red de drenaje sanitario con tubería PVC de 20 cm. Además, pensando en el beneficio de los habitantes de la zona, se instalarán, 14 descargas sanitarias, 14 tomas domiciliarias de agua potable.

¿Qué más se incluye en el proyecto?