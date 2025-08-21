Unen esfuerzos municipio y los ciudadanos

Unen esfuerzos municipio y los ciudadanosRealizan trabajos de rehabilitación vial en el nuevo centro de población agrícola Francisco González Villarreal
Como parte de las acciones permanentes de mejoramiento de infraestructura en comunidades, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, en coordinación con la ciudadanía, personal del Módulo Sur e integrantes del Cabildo, realizaron trabajos de rehabilitación vial en el nuevo centro de población agrícola Francisco González Villarreal.
Las labores incluyeron moto conformado y aplicación de caliche en diversas calles, lo que permitirá mejorar la transito vehicular, brindar mayor seguridad y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en esta comunidad.
