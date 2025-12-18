Iluminan ejido Francisco Villa

El Gobierno Municipal de San Fernando, encabezado por la presidenta municipal Verónica Aguirre, a través del Departamento de Obras Públicas y la Dirección de Alumbrado Público, continúa impulsando el programa "Un San Fernando Más Iluminado" el cual se está ejecutando en su primera etapa en el ejido Francisco Villa, mediante trabajos de reposición y mantenimiento de luminarias.

Acciones de la autoridad en el ejido Francisco Villa

Estas acciones permiten mejorar la visibilidad en las calles de la comunidad, fortaleciendo la seguridad y brindando mayor tranquilidad a las familias que transitan por la zona. El comisariado ejidal, C. Pedro Moreno Cárdenas y el Sr. Juan Ramirez delegado del ejido, agradecieron a la presidenta municipal Verónica Aguirre por la implementación de este programa, el cual ha generado un impacto positivo en la calidad de vida de las y los habitantes, extendiéndole además sus mejores deseos con motivo de la temporada navideña.

Impacto positivo en la comunidad por el nuevo programa

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de los servicios públicos y anunció que, a inicios del próximo año, se estarán enfocando esfuerzos en la cabecera municipal, atendiendo de manera prioritaria las zonas con mayores necesidades en materia de alumbrado público.