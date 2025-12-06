Fin de semana sin electricidad

Personal del área de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad, anunció que el próximo domingo 07 de este mes de diciembre de las 06:00 a las 16:00 horas se cortará el suministro de energía en el 90 por ciento de la mancha urbana.

Detalles del corte de energía programado

Lo anterior con el propósito de realizar maniobras de mantenimiento y cambio de modernos equipos en la subestación de la CFE ubicada en las márgenes del ejido La Joya del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Con estas actividades y otras maniobras de mantenimiento que se tienen programadas; la paraestatal estará mejorando el servicio de energía eléctrica de miles de usuarios de la CFE en los municipios de San Fernando y Méndez.

Acciones de mantenimiento de la CFE

En las actividades de mantenimiento y cambio de modernos equipos en la subestación del ejido La Joya, participarán cuadrillas de la CFE procedentes de la ciudad de Matamoros, así como de San Fernando, Tamaulipas. Este nuevo corte de energía, forma parte de varias interrupciones que se tienen programadas en lo que resta de este mes de diciembre y el primer bimestre del 2026, para mejorar el servicio de energía.

Impacto en el suministro eléctrico de la región

La paraestatal exhortó a los usuarios a tomar las provisiones necesarias para evitar verse afectados por el corte masivo de energía el próximo domingo 07 de este mes de diciembre.