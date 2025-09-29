Emiten alerta por mal tiempo

La capitanía de puerto, emitió la tarde de este domingo una alerta a la navegación menor en las aguas del Golfo de México, por fuertes vientos y oleaje de hasta 3 metros de altura.

La responsable del monitoreo climático de protección civil Lilia Eugenia Salinas Escobedo, exhortó a los pescadores ribereños, suspender las actividades de pesca en altamar.

Lo anterior con el propósito de evitar algún accidente, ya que se tendrán vientos de 45 a 55 kilómetros por horas que estarán formando oleajes de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas.

Este fenómeno es parte del remanente que quedan del frente frio número 4; así como las afectaciones que está dejando en las costas texanas los fenómenos hidrometereológicos “Humberto” e “Imelda”, el primero en categoría 5 y el segundo en categoría 1.

Reveló que el aviso de precaución emitido por la capitanía de puertos, señala que debido al establecimiento de vaguadas y paso de ondas tropicales prevalecerá potencias de tormentas locales que provocaran fuertes vientos y copiosas precipitaciones pluviales.



