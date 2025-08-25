Faltan más lluvias

Las precipitaciones pluviales que se registraron este fin de semana, son insuficientes para el desarrollo y una buena producción de los cultivos que se sembraron dentro del ciclo primavera-verano 2025, también conocido como "Tardío".

Personal del área técnica del Distrito 157 de la SADER, informó que en el Valle de San Fernando se cultivaron poco más de 10 mil hectáreas de sorgo, maíz, frijol y ajonjolí.

La generalidad de los cultivos, requieren de humedad, para que la planta termine su etapa de desarrollo y la producción llegue a una buena cosecha; las lluvias de este fin de semana dejaron dos milímetros de humedad en los predios agrícolas de esta zona de la entidad, aseguró Lilia Eugenia Salinas Escobedo.

La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, señaló que de momento no hay pronósticos de lluvias, poniendo en riesgo los sembrados de cultivos en esta región.

Reveló que, en caso de lograrse algunos cultivos de sorgo, maíz, frijol o ajonjolí, su producción no sería la esperada y por ende estaría dejando pérdidas considerables en el agro.

EL DATO

