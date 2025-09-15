Suspenden acciones de bacheo por lluvias

A consecuencia de las copiosas lluvias que se han registrado en esta localidad y ante los pronósticos meteorológicos que indican su continuidad en los próximos días, el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, decidió realizar una pausa en las labores de bacheo que se venían efectuando en la cabecera local.

El ingeniero Jesús Mauro Hernández, secretario del Departamento de Obras Públicas, explicó que la aplicación del asfalto durante este período sería contraproducente, ya que la humedad impide su correcta adherencia, provocando que el material se dañe y no cumpla con la función de rehabilitar de manera efectiva las vialidades.

Una vez que las condiciones climatológicas lo permitan, las cuadrillas de Obras Públicas reanudarán de inmediato las labores de bacheo, con el objetivo de garantizar trabajos de calidad y dar continuidad al compromiso de mantener en óptimas condiciones las calles de San Fernando, aseguró el funcionario.