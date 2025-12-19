Llegan a acuerdos productores y el gobierno federal

Tras formalizarse importantes acuerdos en beneficio de miles de productores y transportistas del país, líderes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y la Asociación Nacional transportista, ordenaron levantar las manifestaciones y bloqueos carreteros, así como de puentes internacionales en 22 estados de la república mexicana.

En las mesas de trabajo que se instalaron el miércoles 17 y jueves 18 de este mes de diciembre, registraron importantes avances en las mesas de diálogo por el rescate del campo mexicano, aseguró Guillermo Aguilar Flores. El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, aseguró que de la mano de Baltazar Valdés Armentia y David Esteves, líderes de FNRCM y ANTAC, respectivamente, así como representantes de otras organizaciones de productores y de campesinos, participaron activamente en las mesas de trabajo con las autoridades del Gobierno de México, encabezadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la participación de Gobernación, Economía, Hacienda y Alimentación para el Bienestar.



