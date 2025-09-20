Liberación de cartilla en 3 meses

La Octava Zona Militar, lanzó una invitación a los jóvenes del municipio de San Fernando que cumplen con los requisitos del Servicio Militar Nacional (S.M.N.), para que aprovechen la oportunidad de liberar su cartilla en un periodo reducido de tres meses, mediante el encuadramiento en centros de adiestramiento.

Los interesados podrán solicitar la información necesaria en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento ubicada en la planta baja de la presidencia municipal de San Fernando.

El tercer Escalón de adiestramiento se desarrollará del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025 en la 4/a. Compañía del S.M.N. en Apodaca, Nuevo León, brindando a los participantes formación, disciplina y beneficios durante su estancia.

Beneficios para los encuadrados; Alojamiento, alimentación, vestuario y equipo; atención médica durante el adiestramiento; percepción recreativa estudiantil de entre $130 y $210 pesos.

Además de una Beca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; credencial de identidad como soldado del S.M.N. y reconocimiento oficial de conclusión; Exención de examen cultural al ingresar al Sistema Educativo Militar para los tres primeros lugares y acceso a bolsa de trabajo.

Requisitos: Podrán participar los voluntarios que sean mexicanos por nacimiento, tengan entre 18 y 30 años de edad, cuenten con su cartilla de identidad del S.M.N. y presenten documentos como INE, CURP, acta de nacimiento certificada, constancia de estudios y comprobante de domicilio. Además, no deberán contar con antecedentes penales, tatuajes visibles ni perforaciones.

Los interesados deben aprobar exámenes físico, médico, psicológico y toxicológico, mismos que serán cubiertos por el Instituto Armado.

La SEDENA, destacó que esta modalidad representa una gran oportunidad para los jóvenes que realizan sesiones sabatinas, pues podrán encuadrarse y liberar su cartilla en menor tiempo, cumpliendo así con esta obligación ciudadana de forma más práctica.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la Oficina de Reclutamiento de Zona, ubicada en las instalaciones de la 8/a. Zona Militar, Campo Militar No. 8-A, carretera Reynosa-Matamoros km 85, colonia Almaguer, Cd. Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500.



