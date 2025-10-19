Abuelitos quedan heridos en accidente en libramiento de San Fernando

Personas de la tercera edad, resultaron lesionados al volcar la camioneta en la que se desplazaban, informaron autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

El accidente automovilístico se registró este domingo en el kilómetro 01+200 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando, Tamaulipas, sitio hasta donde arribaron los grupos de emergencias.

En una ambulancia del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil delegación San Fernando, trasladados al área de urgencias del Hospital General a Juan y Lucina de 71 y 60 años, ambos con domicilio en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Paramédicos de la benemérita institución informaron que los dos heridos en este percance carretero, presentan golpes contusos, hematomas y probables fracturas en extremidades; están siendo valorados por médicos especialistas.