Comerciantes quedan heridos tras aparatosa volcadura en la Victoria-Matamoros

Residentes del ejido Santa Engracia, resultaron seriamente lesionados al volcar la camioneta en la que viajaban cargada con más de cinco toneladas de naranja de jugo.

El accidente automovilístico se registró en el kilómetro 160+200 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del punto conocido como "Loma Prieta" del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

En una ambulancia de protección civil y bomberos, fueron trasladados al área de urgencias del Hospital General Pedro García y Herminio Rodríguez, ambos con domicilio en el ejido Santa Engracia del municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Paramédicos de la benemérita institución informaron que los lesionados presentan golpes contusos y hematomas en diversas partes del cuerpo, así como probables fracturas en extremidades.

Los comerciantes de naranja de jugo, informaron a las autoridades policiacas que llevaban un cargamento de poco más de cinco toneladas de este cítrico a la ciudad de Matamoros, cuando repentinamente les explotó un neumático delantero, provocando que el conductor perdiera el control y volcara a un costado de la vía de comunicación.