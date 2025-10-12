Volcadura dejó un herido en libramiento de San Fernando

Residente de la ciudad de Reynosa resultó lesionado al volcar la camioneta que conducía, informaron autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal que acudieron al lugar del percance.

El accidente automovilístico se registró en el kilómetro 16 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando, sitio hasta donde arribaron las autoridades policiacas y grupos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos Municipal, brindando los primeros auxilios a Ismael de 52 años y con domicilio en la ciudad fronteriza arriba citada.

El lesionado milagrosamente resultó solamente con raspones y golpes leves que no ameritaron su traslado a una institución médica.