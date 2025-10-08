Motociclista queda herido en aparatoso choque

Un residente del poblado pesquero Carbonera Sur en San Fernando, resultó seriamente lesionado al proyectar la motocicleta que guiaba contra un vehículo sedan, informaron las autoridades de Tránsito local.

En aparatoso accidente se registró este miércoles en el kilómetro 18 de la carretera estatal San Fernando-Carbonera a la altura del ejido Laguna de San Juan de esta localidad.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron los primeros auxilios a Rodrigo Zúñiga de 42 años de edad y con domicilio en el poblado pesquero arriba citado.

En una ambulancia de la benemérita institución, trasladaron al lesionado al área de urgencias del Hospital General, quien presentaba golpes contusos, probables fracturas en extremidades, además de un golpe en la parte frontal de la cabeza y fuerte dolor en cervicales y tórax.

El lesionado quedó bajo observación médica en el área de urgencias del nosocomio local; quien está siendo valorado por médicos especialistas.