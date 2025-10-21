Trailero queda herido en volcadura en carretera Victoria-Matamoros

El conductor de un tractocamión resultó seriamente lesionado al volcar la pesada unidad cargada con más de 40 toneladas de arena, informaron las autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

El aparatoso accidente carretero se registró la tarde de este martes en el kilómetro 157 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del punto conocido como "Loma Prieta" del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

En una ambulancia del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil delegación San Fernando, fue trasladado al área de urgencias del Hospital General el hombre de 43 años, para que recibiera atención médica especializada. Paramédicos de la benemérita institución informaron que el trailero herido presentaba golpes contusos en diversas partes del cuerpo, además de probables fracturas en extremidades.

El lesionado informó a las autoridades y a los grupos de emergencia que venía procedente de una gravera que se localiza en el municipio de Cruillas, donde había cargado 40 toneladas de arena; carga que tenía que transportar al municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Otro accidente en Jaumave