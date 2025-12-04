Sanfernandense vive de milagro

Un residente de la colonia Loma Alta resultó seriamente lesionado al proyectar su vehículo contra otra unidad y finalmente quedar "estampado" en la parte trasera de un tráiler; debido a las lesiones, el herido fue trasladado a una institución médica de la capital del estado.

¿Cómo ocurrió el accidente en San Fernando?

El aparatoso accidente automovilístico se registró en el kilómetro 227 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del ejido La Loma del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Paramédicos de protección civil y bomberos realizaron maniobras utilizando "Las Quijadas de la Vida", para rescatar de entre los hierros retorcidos de un vehículo Ford, Gran Marquis, blanco al joven Alder Humberto Gracia Gracia de 36 años y con domicilio en la calle Juan B. Tijerina y Macedonio Cárdenas de la colonia Loma Alta de esta ciudad.

Una vez rescatado el lesionado de la unidad, este fue trasladado en una ambulancia al área de urgencias del Hospital General de San Fernando; pero debido a la gravedad de las heridas, este fue llevado a una clínica de la capital del estado.

Acciones de rescate tras el choque en la carretera

En el lugar del percance, paramédicos del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil San Fernando brindaron los primeros auxilios a Neftalí Augusto Escobedo Reyes, quien es conductor del vehículo Toyota Camry, unidad que también participó en este percance carretero.

Detalles del accidente automovilístico en Tamaulipas

En el lugar también quedó un tractocamión abandonado, pesada unidad que fue proyectada por los dos vehículos; el más afectado fue el Ford, Gran Marquis, blanco.