Inicia obra de pavimentación en La Carreta II

Manteniendo su compromiso con las comunidades rurales la administración 2024-2027 de San Fernando que encabeza la Lic. Verónica Aguirre, dio el banderazo de arranque de la obra de más de dos mil metros cuadrados de pavimentación asfáltica; trabajos que se intensificarán este lunes 20 de octubre.

Hasta el ejido la Carreta II, ubicado en el sector norte del municipio, acudió la primera autoridad municipal, acompañada por síndicos, regidores, funcionarios municipales y estatales; con la presencia de autoridades ejidales y ciudadanía en general.

En su mensaje la presidenta municipal Verónica Aguirre, agradeció la cálida bienvenida del comisariado ejidal Juan Cantú Reyes y reconoció el esfuerzo conjunto de los habitantes del Ejido La Carreta II por impulsar el desarrollo de su comunidad.

Señaló que la obra de pavimentación con carpeta asfáltica de 2,414 metros cuadrados, incluye guarniciones y banquetas en la calle Francisco I. Madero, entre la carretera federal 97 y calle Guadalupe Victoria.

Destacó que esta acción mejorará la imagen urbana, la movilidad y la seguridad, elevando la calidad de vida de las familias. Reafirma que desde el inicio de su administración el compromiso ha sido trabajar por un San Fernando con infraestructura de calidad y obras que generen bienestar real.

La primera autoridad municipal, reafirmó su compromiso de continuar gestionando recursos y cumpliendo compromisos para seguir transformando cada comunidad.



