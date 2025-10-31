Impulsan el deporte en San Fernando

Con el respaldo del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, se llevaron a cabo con gran entusiasmo los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, etapa municipal, reafirmando el compromiso de esta administración con el impulso al deporte y la educación en niñas y niños Sanfernandenses.

¿Qué ocurrió?

Teniendo como sede el Estadio Municipal Ruperto Dávila, estudiantes de nivel primaria participaron en diversas disciplinas como atletismo, salto de longitud, lanzamiento de bala y disco, demostrando talento, esfuerzo y espíritu deportivo.

¿Quiénes asistieron al evento?