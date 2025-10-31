Impulsan el deporte en San Fernando

Impulsan el deporte en San FernandoSe llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica
Con el respaldo del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, se llevaron a cabo con gran entusiasmo los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, etapa municipal, reafirmando el compromiso de esta administración con el impulso al deporte y la educación en niñas y niños Sanfernandenses.
¿Qué ocurrió?
Teniendo como sede el Estadio Municipal Ruperto Dávila, estudiantes de nivel primaria participaron en diversas disciplinas como atletismo, salto de longitud, lanzamiento de bala y disco, demostrando talento, esfuerzo y espíritu deportivo.
¿Quiénes asistieron al evento?
En representación de la alcaldesa, asistió el Síndico Rolando Cavazos, quien formó parte del presídium junto al Supervisor de Educación Física No. 13, Prof. Víctor De La Rosa Meléndez, la Secretaria de Educación Municipal, Mtra. Rocío Robles, funcionarios municipales, estatales, así como docentes y supervisores que se sumaron al arranque de estas actividades que contaron con la participación de 20 escuelas del municipio.