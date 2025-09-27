Activará la Marina jornadas médicas

La Secretaría de Marina Sector Naval Matamoros, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. VII e IMSS Bienestar, afinan los últimos detalles para la realización de una jornada médica que se estaría desarrollando en comunidades rurales y poblados pesqueros.

La campaña médica se estaría realizando del próximo 30 de septiembre y hasta el 10 de octubre; llevando los servicios de salud a todas aquellas comunidades donde se requieran atención médica general y de especialidad dental.

Con el lema "Atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso", se emprenderán estas jornadas, donde se ofertarán servicios como consulta médica, consulta dental, atención de psicología y nutrición, vacunación, pláticas de promoción de la salud, detección temprana de cáncer de la mujer, pruebas rápidas para detección de VIH y glucosa, desparasitación externa para perros, programación de esterilizaciones, oferta laboral de la Secretaría de Marina, corte de pelo, entre otras acciones.

En este sentido, el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, Marco Antonio Saldaña Juárez, señaló que estas brigadas médicas arrancarán el día 30 de septiembre en el salón de actos del ejido Las Escobas en beneficio de pobladores de la comunidad en mención, además de los residentes de San Francisco, Emilio Portes Gil, Paso Hondo y Nuevo San Fernando.

El primero de octubre se acercarán estos servicios a González Villarreal, mientras que los días 2 y 3 de octubre corresponderá Francisco Villa, desarrollándose la aplicación de estas actividades en las unidades IMSS Bienestar de citadas comunidades.

Para los días 6 y 7 de octubre, la sede será en las instalaciones de la Secretaría de Marina ubicadas en Carbonera Norte, donde se favorecerá a la población que reside en esa localidad y en el campo pesquero de Carbonera Sur.

El 8 y 9 de octubre se contará con la brigada médica en la escuela primaria Miguel Hidalgo del campo pesquero Carvajal, con el propósito de brindar atención a los habitantes de Carvajal, Punta de Alambre y Punta de Piedra, culminando el día 10 de octubre en las instalaciones de la unidad de salud del campo pesquero Barrancón del Tío Blas.