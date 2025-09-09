ITEA entrega certificados de primaria y secundaria

ITEA entrega certificados de primaria y secundariaSe hizo entrega de constancias de alfabetización a ciudadanos que culminaron su educación básica
En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, se hizo entrega de constancias de alfabetización, así como certificados de primaria y secundaria a ciudadanos que culminaron su educación básica.
Este importante evento se llevó a cabo en las instalaciones del Jardín de Niños 'Jose María Morelos y Pavón' de la colonia Bella Vista Norte de esta ciudad, informó la maestra Estela Dávila Ibarra.
La coordinadora regional de la zona 28704 del ITEA explicó que en esta ocasión se entregaron cinco constancias a ciudadanos que terminaron la etapa de alfabetización, quienes aprendieron a leer y a escribir.
Agregó que también se formalizó la entrega de 20 certificados educativos a igual número de ciudadanos que concluyeron su educación primaria y secundaria.
La funcionaria estatal dio a conocer que, de enero a agosto del presente año, tiene un total de 228 educandos incorporados a los sistemas educativos del nivel básico.
También informó que del 23 al 28 de este mes de septiembre se estará llevando a cabo la cuarta Jornada de Incorporación, Atención y Certificación; actividad educativa donde los ciudadanos podrán concluir su educación básica con la aplicación de exámenes de conocimientos generales.