Resolverá juzgado invasión de predio

El próximo miércoles 17 de este mes de diciembre; el Juzgado de Control de la Tercera Región Judicial con Sede en San Fernando, resolverá la situación jurídica de cinco personas que representan a dos grupos de ciudadanos que mantienen una invasión en el ejido La Joya, quienes fueron denunciados por el presunto delito de despojo de inmueble.

En la audiencia los imputados María Magdalena "C", María Jaqueline "G", María Teresa "R", Jesús Roberto "C" y Ana María Vázquez, las autoridades de la fiscalía les notificaron que tenían una querella en su contra presentada por la comisariada del ejido La Joya Francisca "S".

Sobre este caso los inculpados se les informó que tenían una querella en su contra por haber invadido 39 hectáreas del ejido La Joya; situación que fue diferida por los imputados quienes señalan que desde un principio de la invasión solicitaron a las autoridades del ejido la Joya que les vendieran a las 108 familias, igual cantidad de lotes de 10 x 20 metros en una superficie de dos hectáreas y no 39 hectáreas como se les señala.

Las dos manzanas ubicadas sobre las calles Gómez Farías entre Lauro Villar y Altamirano, que llevan el nombre de Ampliación Arboledas y El Porvenir; las 108 familias de escasos recursos, han construido viviendas rusticas con la esperanza que las autoridades del ejido La Joya les puedan vender para edificar una vivienda digna, ya que no tienen donde vivir.

Los inculpados tienen confianza en las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que la representante del Juzgado de Control de la Tercera Región Judicial con Sede en San Fernando, resuelva a favor de las familias que tienen necesidad de un pedazo de terreno donde edificar una vivienda digna.

Cabe destacar que el predio urbano antes de ser invadido, tenía más de 47 años de estar abandonado y enmontado, aseguró la señora María Antonia Mujica, habitante de la colonia Loma Alta de la ciudad de San Fernando.



