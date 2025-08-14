Instalan climas nuevos en el Hospital General

En respuesta a una de las necesidades más apremiantes del Hospital General de San Fernando, se instalaron nuevos equipos de aire acondicionado en las áreas de quirófanos y urgencias.

Lo anterior tras autorizarse y aterrizar un recurso del programa del IMSS-Bienestar, producto de las gestiones que realizará el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre y la coordinación con el área administrativa del nosocomio local.

La solicitud, presentada hace menos de un mes, ante el Dr. Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; Coordinador Estatal del IMSS-Bienestar en Tamaulipas fue atendida y dando solución inmediata a una demanda que llevaba más de cuatro años sin resolverse, especialmente en el área de urgencias, vital para la atención oportuna de la ciudadanía.

La primera autoridad municipal, Verónica Aguirre, agradeció a la presidenta de la republica Claudia Sheinbaum y al gobernador del estado Dr. Américo Villarreal, por la pronta respuesta para la instalación de los nuevos climas.

Los trabajos de instalación los aires acondicionados, estuvo a cargo de una empresa especializada, con el objetivo de mejorar las condiciones para el personal médico y los pacientes que diariamente reciben atención.

El director del Hospital General, Dr. David García Luna, destacó que en los próximos días continuarán llegando apoyos gestionados mediante el programa IMSS-Bienestar, implementado por el Gobierno Federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, en beneficio de toda la población de San Fernando.