Negocios de venta de comida en San Fernando, a revisión de Coepris

Inspectores de la Coepris mantienen una vigilancia permanente en más de 500 establecimientos comerciales y de servicios fijos, semifijos y ambulantes en San Fernando que ofrecen alimentos preparados y crudos, lo anterior con el propósito de constatar que los negocios operen dentro de las normatividades de salubridad requeridas, aseguró Mara Adela Dávila Jiménez.

¿Cuál es el objetivo de las inspecciones?

La coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en el Valle de San Fernando, aseguró que con estas acciones se busca evitar brotes de enfermedades gastrointestinales, salmonella, hepatitis, parasitosis, cólera, entre otros padecimientos.

Reveló que en las inspecciones físicas que se vienen practicando de manera sorpresiva se solicita a los manejadores de alimentos el certificado de salud, para constatar que están libres de enfermedades transmisibles.

¿Qué sucede si se detectan irregularidades?

La funcionaria estatal explicó que, en caso de detectarse irregularidades en los establecimientos, se levanta un acta y se realiza un apercibimiento al propietario del negocio, dándosele un plazo de 15 días para corregir la situación, ya que de lo contrario podría ser sancionado económicamente o se le podrían suspender sus actividades.

Por otra parte, dio a conocer que el monitoreo a los establecimientos comerciales es periódico y sorpresivo para constatar que el servicio que se ofrece al público en general sea higiénico y de calidad.