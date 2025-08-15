Arriban cazadores de aves migratorias

Este viernes, comenzaran a arribar decenas de cazadores de aves migratorias al dar arranque la temporada de cacería de Paloma Ala Blanca y Huilota, aseguraron prestadores de servicios.

Previas reservaciones los campos cinegéticos Las Palomas de Loma Colorada Lodge, No Le Hace Ranch, Wide Open Outfitters, entre otros que operan en la región del Valle de San Fernando, estarán recibiendo a los cazadores de aves.

La mayor parte de los cazadores de Paloma Ala Blanca y Huilota, vienen procedentes de los Estados Unidos de Norte América y Canadá, así como de los diversos estados de la república mexicana.

De acuerdo al calendario oficial de cacería de aves migratorias la temporada de caza de Paloma Ala Blanca 2025, se llevará a cabo del 15 de agosto al 30 de noviembre del presente año.

Durante toda la temporada de cacería de aves migratorias, inspectores de pa PROFEPA, intensificarán las acciones de vigilancia para constatar que los cazadores porten los cintillos y los respectivos permisos de las armas.

En esta ocasión se aplicarán infracciones severas a quienes sin permisos practiquen la cacería de palomas “Alas Blancas”.

Así como a quienes con los mismos cintillos amparen esta práctica sin importar que se trate de cazadores nacionales o extranjeros, luego que se trata de llevar un control de la especie y realizar un procedimiento racional y sustentable.