Autoridades ponen en marcha el ciclo escolar 2025-2026

El Gobierno del Estado que representa el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, a través del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Ing. Antonio Varela Flores, en coordinación con el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, este lunes pusieron en marcha el ciclo escolar 2025-2026.

El evento se llevó a cabo en la Escuela Primaria "Antonio Beltrán", donde se realizó la entrega simbólica de útiles escolares, uniformes y libros de texto a alumnos destacados: Jesús David Tolentino Vázquez, Ana Sofía Silva Galván, Naomi Gissele Montalvo Cantú, Ángel Said Rodríguez Sandoval, Alexa Dariana Espitia Rodríguez y Julián Emmanuel Cantú Ramírez. Asimismo, se hizo entrega oficial de libros de texto a los docentes Profa. Rosa Iréne Sosa Leal y Prof. Óscar Borrego Garza.

Durante mensaje, la alcaldesa Verónica Aguirre reconoció el compromiso de la comunidad educativa:

"Quiero reconocer el trabajo de maestras y maestros, quienes con vocación forman a las nuevas generaciones; a los padres de familia, mi agradecimiento. De igual manera, gracias al gobernador por la donación de libros y útiles que son un impulso. Los invito a seguirse esforzando, pues el futuro de San Fernando está en sus manos. Que este sea un ciclo escolar lleno de éxito y logros compartidos", expresó.

Por su parte, el representante del gobernador destacó la visión de la administración estatal en materia educativa:

"La misión del gobernador se encuentra en perfecta sincronía con el proyecto de la presidenta de México. Queremos una educación que no solo transmita conocimientos, sino también valores; que enseñe a los alumnos a abrazar su historia y sentirse orgullosos de sus raíces", señaló.