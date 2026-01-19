Rehabilitarán edificios de Protección Civil y Tránsito

Reafirmando que la salud y la protección de la ciudadanía son prioridades fundamentales para la administración 2024–2027 de San Fernando, encabezado por la alcaldesa Verónica Aguirre, este lunes darán arranque los trabajos de rehabilitación integral de las oficinas de Protección Civil y Tránsito Municipal, después de más de 25 años sin una intervención profunda.

Acciones de la autoridad para mejorar servicios esenciales

Las instalaciones, construidas en julio del año 2000, únicamente habían recibido mantenimiento preventivo a lo largo de los años, por lo que actualmente requieren una rehabilitación completa que permita ofrecer espacios dignos, funcionales y seguros tanto para el personal operativo como para la ciudadanía que acude diariamente a solicitar apoyo.

Ante esta situación, y tras el análisis correspondiente, la Presidenta Municipal, en conjunto con el Cabildo, tomó la decisión de autorizar una rehabilitación profunda de ambos edificios, con el objetivo de fortalecer las condiciones de trabajo de los elementos de Protección Civil y Tránsito, áreas clave para la atención de emergencias, la prevención de riesgos y la salvaguarda de la salud pública.

Detalles sobre la rehabilitación de oficinas en San Fernando

Estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno Municipal para mejorar la infraestructura de servicios esenciales, la cual también contempla la adquisición de una ambulancia nueva, reforzando así la capacidad de respuesta ante situaciones médicas y de emergencia en beneficio de las familias Sanfernandenses.