Concluye pavimentación asfáltica en Col. Loma Alta

Obra representa un beneficio directo para alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Isidora Cantú Meléndez
  • Por: Enrique Manilla
  • 11 / Septiembre / 2025 -
La alcaldesa Verónica Aguirre, anunció la conclusión de la obra de pavimentación asfáltica en un sector de la colonia Loma Alta de esta ciudad.

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Secretaría de Obras Públicas, concluyó la pavimentación asfáltica de 1,800 metros cuadrados en la calle Guillermo Prieto, en el tramo comprendido entre Melchor Ocampo y Francisco J. Mújica, en la colonia Loma Alta.

Esta obra representa un beneficio directo para alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Isidora Cantú Meléndez, al mejorar significativamente las condiciones de acceso y garantizar un traslado más seguro, cómodo y digno hacia las aulas.

El Gobierno Municipal destaca con este tipo de acciones transformar la vida diaria de las familias Sanfernandenses, brindando infraestructura de calidad que impulse el desarrollo educativo y social de la comunidad.

