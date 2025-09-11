Concluye pavimentación asfáltica en Col. Loma Alta

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Secretaría de Obras Públicas, concluyó la pavimentación asfáltica de 1,800 metros cuadrados en la calle Guillermo Prieto, en el tramo comprendido entre Melchor Ocampo y Francisco J. Mújica, en la colonia Loma Alta.

Esta obra representa un beneficio directo para alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Isidora Cantú Meléndez, al mejorar significativamente las condiciones de acceso y garantizar un traslado más seguro, cómodo y digno hacia las aulas.